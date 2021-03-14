Фото: Ксения Калинина В ГИБДД Уфы сообщили о результатах массовых проверок водителей Фото: Ксения Калинина

В Госавтоинспекции Уфы 14 марта сообщили о результатах массовых проверок водителей. По данным ведомства, накануне в городе прошли профилактические мероприятия, в результате которых сотрудники ГИБДД проверили около 400 машин и пресекли 86 нарушений Правил дорожного движения. Из них 10 водителей управляли автомобилем в состоянии опьянения.

Подобные рейды в Уфе продолжатся. В ГИБДД просят всех участников дорожного движения быть внимательными и законопослушными на дороге.