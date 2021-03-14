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В оставшиеся без отопления 32 дома Уфы вернулось тепло

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В оставшиеся без отопления 32 дома Уфы вернулось тепло Фото: Валерий Шахов

В оставшиеся сегодня ночью без отопления 32 дома в Советском районе Уфы, вернулось тепло. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты башкирской столицы.

Предварительная причина отключения – технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя.

«Около двух часов ночи к нам поступила информация о том, что 32 жилых дома, расположенных на ул. Комсомольская, Малая Тихорецкая, 50 лет СССР, проспекте Октября находятся без центрального отопления. Из них 13 жилых домов – дополнительно без горячего водоснабжения, — рассказали в Управлении. — На месте проводила работы аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. Управляющие организации делали все, чтобы не допустить замораживания системы».
Кроме того, городские службы подготовили оборудование для обогрева подъездов и три пункта временного размещения для населения.

«На данный момент параметры центрального отопления и горячего водоснабжения восстановлены во всех домах», — подчеркнули в Управлении гражданской защиты Уфы.

 

Галина Бахшиева

Теги: отопление
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