В православных храмах Башкирии прошли службы в честь Прощеного воскресенья

Фото: Салаватская епархия РПЦ





















Фото: Салаватская епархия РПЦ

Сегодня 14 марта, в Прощеное воскресенье, в день памяти иконы Божией Матери «Державная», епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил Божественную литургию в Богородице-Державном храме поселка Маячный города Кумертау. В этот день по благословению архипастыря традиционно от Свято-Тихоновского храма села Ермолаево Куюргазинского района вышел казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Державная», который прибыл в храм поселка Маячный перед литургией.

По сугубой ектении Владыка вознес молитвы о мире на Украине, о прекращении вредоносного поветрия и о помощи врачам.

После Богослужения была совершена панихида, а также благодарственный молебен в честь престольного праздника.

Державный храм был построен в 2010 году по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа Никона (ныне митрополита Уфимского и Стерлитамакского, главы Башкортостанской митрополии), названный в честь иконы Божией Матери «Державная», прославление которой выпадает на 15 марта.

В храме находятся частицы мощей святителя Луки Крымского, преподобной Зосимы Еннатской, блаженной Варвары Скворчихинской. На протяжении десяти лет ежегодно из Свято-Тихоновского храма, расположенного в соседнем селе Ермолаево, до храма поселка Маячный организовывается казачий крестный ход с образом Божией Матери «Державная». На церковной территории работает воскресная школа для детей, воспитанники которой участвуют в епархиальных, митрополичьих, всероссийских и международных конкурсах.

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Державная», была явлена в страшное смутное время 1917 года, когда было разрушение всех основ жизни, разделение одного народа на враждующие лагеря, разделение поколений, нравственное падение людей, неисчислимые страдания и гибель большой части некогда единого народа разных классов.

В день вынужденного отречения от престола царя-мученика Николая, 15 марта ( 2 марта по старому стилю) 1917 года в селе Коломенском Пресвятая Богородица явила свой державный покров над Россией. Названа она так потому, что Царица Небесная изображена на ней как Царица земная, сидящая с Богомладенцем на троне и царскими регалиями в руках: скипетром и державой.

Весть о явлении новой иконы в день отречения государя от престола быстро стала распространяться по всей России и расценивалась верующими как знак того, что Царица неба и земли взяла в свои руки управление Россией. Большое количество богомольцев стекалось в село Коломенское, и перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов. С радостным страхом и покаянным трепетом начал народ Русский молиться перед «Державной» иконой Божией Матери по всей России, а сама икона в многочисленных копиях стала украшать все русские храмы.

Появился акафист и канон этой иконе, слушая который вся церковь падала на колени. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, приезжал прославлять явление «Державной». После прославления он благословил в акафист этой иконе собрать по частице из каждого акафиста, какие написаны были для других икон Божией Матери, явленных в России, и назвать этот акафист «акафист акафистов». Одна из служб «Державной» и Акафист были составлены с участием самого святителя Тихона.

«Согласно церковному преданию, этот чудотворный образ имеет особое промышление о конечных судьбах мира. Сама Богоматерь хранит мир до времени пришествия антихриста, сама становится духовной самодержицей нашей страны и охранительницей престола для будущего помазанника Божия. Эта икона укрепляет людей в испытаниях, пробуждает духовную сторону в людях, кто в трудное и тяжелое время испытаний будет с верой молиться у этой иконы, тот будет спасен», — рассказали в пресс – службе Салаватской епархии Русской Православной церкви.