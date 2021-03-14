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С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 315 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 315 человек Фото: Олег Яровиков

Новыми жертвами COVID-19 в Башкирии за последние сутки стали два человека, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли в регионе 315 человек.

По последним данным, всего в регионе подтверждено более 30,4 тысячи случаев коронавируса. Из них 127 заболевших выявлены за последние сутки.

На сегодняшний в стационарах Башкирии находятся 260 больных COVID-19. Из них 21 пациент — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся свыше 5 тысяч человек.

Выздоровели с начала пандемии около 24,8 тысячи человек, 118 из которых за последние сутки.

Что касается внебольничной пневмонией, то за минувшие сутки в регионе выявлено 111 таких случаев. Выписаны с выздоровлением за это же время 101 человек.

 

Галина Бахшиева

Теги: коронавирус
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