Дневное тепло придет в Башкирию в третьей декаде марта

Положительные дневные температуры установятся в Башкирии только в третьей декаде марта.

По данным федеральных метеосайтов, первая весенняя оттепель, когда в центральных районах республики в дневные часы столбик термометра впервые выйдет в положительный диапазон, наступит 19 марта. Три следующих дня на улице будет около нуля, а затем начнется постепенное, но уверенное потепление. 23 и 24 марта в Уфе будет +1 градус Цельсия, а 26-го — уже +3. При этом ночью сохранятся заморозки от 3 до 5 градусов мороза.

Во второй половине третьей мартовской декады в Башкирии прогнозируются сильные ветра – до 18 метров в секунду и выпадение осадков в виде легкого снега и снега с дождем.

Такой погодный фон с дневными оттепелями и устойчивыми ночными похолоданиями будет способствовать замедлению начала таяния снегов, которое в полной мере начнется только в апреле.