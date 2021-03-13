В уфимском Сипайлово бродила пожилая женщина без верхней одежды

Уфимцы рассылают по своим чатам в соцсетях и мессенджерах фотографию пожилой женщины — ее обнаружили бродящей без верхней одежды по улице в Сипайлово. Местные жители завели ее к себе домой погреться. Она не может сказать, где живет, назвала себя Мироновой Валентиной Романовной. Люди просят поделиться фотографией со знакомыми в надежде, что удастся найти тех, кто узнает потерявшуюся женщину.