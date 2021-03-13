Уфимские медики подали пример ведения здорового образа жизни

Уфимские медики подали пример здорового образа жизни, подключившись к всероссийской акции «10 тысяч шагов к здоровью». Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день проходить от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания минимума нормальной физической активности, напомнили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники детской поликлиники №5, поликлиники №43, кафедры поликлинической и неотложной педиатрии, студенты БГМУ, члены группы по «Скандинавской ходьбе» под музыку сделали зарядку на набережной реки Уфы.

Медики поликлиники №38 и Республиканского онкодиспансера собрались в парке имени Гафури, к ним присоединился многократный чемпион мира по боевым искусствам Виль Габдуллин и другие спортсмены. Здесь на свежем воздухе была проведена викторина на знание медицины.