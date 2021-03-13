Фото: УФССП по РБ В Башкирии закрыли еще один реабцентр в старом деревянном доме Фото: УФССП по РБ

В Башкирии приостановлена работа еще одного социального учреждения, расположенного в старом деревянном доме в Бакалинском районе, сообщили в службе приставов. Прокуроры начали «ковровые» проверки подобных организаций после пожара в доме престарелых Абзелиловском районе в декабре прошлого года, унесшего жизни 11 человек. В поселке Новокуручево располагался частный реабцентр для людей алкогольной и наркотической зависимостью. Под него был арендован деревянный дом 1970 года постройки, площадью 55 кв.м.

В нем были обнаружены шесть самодельных двухъярусных кроватей, печное отопление, лампочки без плафонов, неисправная электропроводка и розетки, при этом для приготовления пищи использовалась электрическая плита. Санитарным нормам помещение не соответствовало. Прокуроры обратились в суд с заявлением о необходимости остановить работу учреждения, которое не может гарантировать безопасность людей.

Когда приставы приехали выполнять постановление суда, оказалось, что постояльцев уже выселили – в доме оставался только сторож. Соответственно, не пришлось искать варианты временного размещения.