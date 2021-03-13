Радию Хабирову показали кумертауские юрты

Радий Хабиров в завершение рабочей поездки в Кумертау осмотрел юрты, которые выпускает предприниматель Азамат Юлдыбаев. За несколько лет небольшое предприятие, на котором трудятся шесть человек, смогло организовать крепкое производство. Помогли в развитии бизнеса субсидии администрации Кумертау. В ассортименте – юрты диаметром от 4 до 10 метров в зимней и летней комплектации, а также услуги по их доставке, сборке и аренде. За свою работу Азамат Юлдыбаев получил титул «Предприниматель года-2018» в Башкортостане и стал финалистом национальной премии «Бизнес-Успех 2018».