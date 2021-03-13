Двое представителей Башкирии вошли в число 100 финалистов проекта Архитекторы.рф

Двое представителей Башкирии вошли в число 100 финалистов третьего потока бесплатной образовательной программы Архитекторы.рф. Проект реализуется ДОМ.РФ при поддержке Министерства строительства и ЖКХ в партнерстве с Институтом «Стрелка» в рамках поддержки и развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей, государственных и муниципальных служащих.

Одна из финалистов проекта — руководитель Архитектурного бюро «КБ11», старший преподавателем кафедры архитектуры и организатор республиканского ленд-арт фестиваля «Архитектурные следы» Лейсан Азнабаева.

По ее словам, программа Архитекторы.рф. широко известна среди профессионального сообщества в стране.

«Впервые я услышала о ней в 2018 году и уже тогда было много желающих оказаться в рядах этого проекта. Программа популярна еще и потому, что не требует годового обучения, всего несколько интенсивов в год. Это достаточно короткие, но насыщенные программы, которые предполагают выезды в Москву, другие города и за рубеж. Лично для меня это интересно и с точки зрения обучения, и с точки зрения путешествий и познаний нового», — поделилась она.

Лейсан также рассказала, что для выхода в финал ей потребовалось предоставить организаторам портфолио по ряду критериям, которые нельзя было нарушать. В первую очередь, это небольшой объем, где всего в 10 страниц нужно было уместить всю свою деятельность. И когда уже прошел этап портфолио ей прислали видео-интервью, в котором также нужно было ответить на 10 вопросов.

Второй финалист — проектировщик Института развития городов РБ Амир Каюмов.

Добавим, что программа обучения этого сезона будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех офлайн и одного онлайн. Первый из них пройдет в Москве с 28 марта по 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов, сообщает газета "Ведомости".

Как отмечает генеральный директор ДОМ.РФ Виталия Мутко, участниками третьего потока проекта Архитекторы.рф стали действующие специалисты, которых объединяет стремление научиться владеть самыми передовыми инструментами пространственного развития.

«В этот раз география участников максимально обширна и представлена не только столицами регионов, но и малыми городами. Почти половина участников работают в местных или региональных администрациях, представляя профильные органы власти и центры компетенций, от деятельности которых напрямую зависит качество среды в российских городах. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы в первую очередь востребованы на местах», — добавил Виталий Мутко.

Программа Архитекторы.рф была запущена по поручению Президента РФ Владимира Путина. Первый образовательный курс прошел с сентября по декабрь 2018 года. В 2019 году в ходе обсуждения с представителями общественности вопросов реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Казани, глава государства сообщил о продлении программы и необходимости увеличения числа талантливых молодых архитекторов.

Выпускниками двух первых наборов проекта Архитекторы.рф стали более 200 человек. Многие из них работают на государственных должностях, в центрах компетенций и институтах развития, в том числе на ключевых постах.