На выходные в Башкирии сохранится морозная погода без существенных осадков
По прогнозам Башгидрометцентра, в эти выходные в Башкирии сохранится морозная погода без существенных осадков. В субботу днем температура воздуха по республике составит -6,-11 градусов, но уже в ночные часы местами опустится до 23-28 градусов ниже нуля.
Воскресенье, 14 марта, погода существенно не изменится. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21, местами до -22,-27, днем -6,-11.
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