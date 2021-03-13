Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.50 ↑

EUR 87.79 ↓

13 марта Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На выходные в Башкирии сохранится морозная погода без существенных осадков

ОБЩЕСТВО

По прогнозам Башгидрометцентра, в эти выходные в Башкирии сохранится морозная погода без существенных осадков. В субботу днем температура воздуха по республике составит -6,-11 градусов, но уже в ночные часы местами опустится до 23-28 градусов ниже нуля.

Воскресенье, 14 марта, погода существенно не изменится. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21, местами до -22,-27, днем -6,-11.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров извинился перед жителями, получившими необоснованные платежки за тепло
Одними из самых эффективно работающих среди многочисленных общественных организаций являются советы многоквартирных домов, сказал глава Башкортостана Ра
В Башкирии примут закон, направленный на профилактику вовлечения детей в митинги
Депутаты Государственного Собрания Башкортостана планируют законодательно закрепить за работой комиссий по делам несовершеннолетних новое направление –
В Башкирии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве бывшей супруги
Уфимский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя по статьям «угроза убийством» и «уб
Уфимец выиграл в лотерею почти 5 млн рублей
В Уфе на одного миллионера стало больше. Как сообщили в пресс-службе «Столото», 5 марта житель Уфы купил билет на мобильном сайте за 600 рублей и выиграл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть