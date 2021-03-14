Православные Башкирии сегодня отмечают Прощеное воскресенье

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

Сегодня православные отмечают особый день, предваряющий самый длительный в году семинедельный Великий пост. Это Прощеное воскресенье: люди просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, а потом с чистым сердцем встретить Пасху.

В этот день православная церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный», говорится в Евангелии, где есть еще и такие слова: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися», то есть не следует лишь изображать себя постящимся, сосредоточившись на диете, как поступают многие наши современники.

Существует благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов и обид, примиряться с врагами. История возникновения этого обычая уходит в ранние века христианства. Монашествующие подвижники для молитвенного уединения отправлялись на время поста в пустыню. Некоторые из них, подвергшись опасности, умирали и не возвращались назад на праздник Пасхи. Поэтому, перед тем как уйти, монахи испрашивали друг у друга прощения за все обиды, как перед смертью, и сами прощали всех. Духовный смысл испрашивать прощение друг у друга заключается в том, чтобы примириться с Богом, который по милости своей прощает нам наши грехи. По прошествии времени этот обычай закрепился в церковном богослужении.

Чин прощения чаще всего совершается в храмах в воскресенье вечером во время служения вечерни. Особенности данной службы видны невооруженным глазом: вместо привычных светлых цветных риз на аналоях находятся великопостные черные или фиолетовые ризы, в середине службы священнослужители надевают тёмные облачения.

По окончании вечерни настоятель храма или монастыря, делая земной поклон, испрашивает прощения у своего клира и прихожан, а те отвечают ему земным поклоном. После чего каждый подходит к настоятелю и испрашивает у него прощение, а затем все прихожане просят друг у друга прощение.

Ну, а в народной традиции Прощёное воскресенье венчает Масленичную неделю с ее блинными угощениями и веселыми гуляньями. В конце праздника полагается торжественно сжигать чучело Масленицы, таким образом провожая зиму и встречая весну.

Великий пост начнется 15 марта. Это важнейший и самый древний из многодневных постов, время приготовления к главному православному празднику – Светлому Христову Воскресению. Он продолжается в течение семи недель перед Пасхой. С особой строгостью соблюдается пост в первую и последнюю недели.