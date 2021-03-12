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12 марта Пятница

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Начальник ГИБДД Башкирии предупредил водителей о рейдах

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Начальник ГИБДД Башкирии предупредил водителей о рейдах Фото: ИА «Башинформ»

В пятницу, 12 марта, на территории Башкирии стартовали традиционные рейды ГИБДД. Об этом водителей предупредил начальник регионального управления Динар Гильмутдинов. По словам руководителя ведомства, мероприятия продлятся и в выходные дни.

«Они направлены на стабилизацию аварийности и укрепление дисциплины участников дорожного движения», — сообщил Динар Гильмутдинов.

Ранее руководитель республиканской Госавтоинспекции сообщил, что за последние сутки дорожные полицейские задержали 14 пьяных водителей и выявили 2,5 тысячи нарушений правил дорожного движения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД, рейд
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