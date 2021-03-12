Фото: Ксения Калинина Арестованы «гаишники»; супервуз БУНТ; как снизят смертность в Башкирии – главное за неделю Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров предложил перейти на шестидневку; за что арестовали сотрудников ГИБДД; Башкирия оказалась в лидерах по коррупции; БУНТ: для чего в республике создают супервуз; от коронавируса умерли 20 человек; назначен новый федеральный инспектор. Все важные новости недели – в материале «Башинформа».

Кроме шуток: квнщиков поддержат деньгами

9 марта глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с игроками уфимских команд КВН сообщил, что республика поможет организовать выезд команды «Лица республики» на международный фестиваль «КиВиН-2021» в Сочи. Также он рассказал о планах подготовить масштабное мероприятие «КВН» в рамках празднования 450-летия Уфы. А поможет в этом продюсер, чемпион Высшей лиги КВН Сангаджи Тарбаев. «Мы решили уделять более серьёзное внимание КВН-движению в Башкортостане, увеличить финансирование и поддержку Клуба – возможности у нас есть», — сказал Хабиров, отметив, что позитивно воспринимает шутки в свой адрес.

Башкирских «гаишников» задержали прямо на работе

10 марта в Башкирии силовики прямо на рабочем месте задержали пятерых сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РБ. Как узнал «Башинформ», с 2017 по 2020 год подозреваемые получали через посредников взятки за содействие в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. СКР по РБ возбудил уголовные дела в отношении замначальника и четырех госинспекторов по статье «получение взятки», а также в отношении посредника и взяткодателя по статьям «посредничество во взяточничестве» и «дача взятки». 11 марта всех задержанных суд арестовал на два месяца.

Ранее, 9 марта, стало известно, что Башкирия оказалась в лидерах среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году после Москвы, Татарстана, Ставропольского края и Московской области, следует из данных Генпрокуратуры.

27-этажки на Армавирской не будет

На этой неделе власти Уфы отозвали разрешение на строительство 27-этажного дома на улице Армавирской. Уведомления об этом направлены застройщику — ООО «Стройтрест Девелопмент», в Госкомжилстройнадзор и Росреестр. Ранее на участке девелопер начал земляные работы. 1 марта глава Башкирии Радий Хабиров поручил «всеми законными способами» остановить строительство жилой высотки в месте, где можно возводить максимум 6-этажные здания.

Как снизят смертность в Башкирии

9 марта Минздрав Башкирии представил проект по снижению смертности в республике. Основная роль в этом отводится диспансеризации. По словам вице-премьера – министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в 2020 году главной причиной смертей в регионе были болезни системы кровообращения (36,5%), органов дыхания (13,4%) и новообразования (11,6%). Коэффициент смертности в республике вырос на 23,1%, число умерших — на 10 729 человек. По показателю смертности Башкирия на четвёртом месте в ПФО.

По словам Забелина, в 2021 году диспансеризацией планируется охватить 939 058 человек. Всех переболевших ковидом поставят под диспансерное наблюдение. Медосмотры будут проводить 83 больницы и поликлиники. К сельчанам с 19 апреля поедут «автопоезда здоровья». В итоге это должно позволить сохранить 8000 жизней, общий коэффициент смертности к концу года снизить на 14,1%.

Назначен новый федеральный инспектор

11 марта в Уфе представили нового главного федерального инспектора по Башкортостану. На эту должность назначен секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов. Ранее занимавший этот пост Михаил Закомалдин ушел в отставку.

Также, по сообщению телеграм-канала, место главного архитектора Уфы Олега Байдина может занять советник Главы РБ Ольга Сарапулова.

ЕГЭ по-новому и грядущая шестидневка

9 марта министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал о порядке сдачи единого госкзамена. По его словам, в этом году ЕГЭ проводится только для поступающих в вузы с 31 мая по 2 июля. Досрочный период проведения экзаменов отменен, как и ЕГЭ по математике базового уровня. Впервые ЕГЭ по информатике выпускники будут сдавать на компьютерах. Итоговое сочинение перенесено с декабря на 15 апреля. Выпускники, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата сдают экзамены по математике и русскому языку, сообщил министр.

Также в четвертой четверти в школы могут вернуть учебные субботы. Для того чтобы наверстать упущенное из-за пандемии, пояснил Радий Хабиров. «Несмотря на коронавирус, у детей не должны рушиться судьбы. Судьба ребенка – это хорошие баллы на ЕГЭ, поступление в хороший вуз и пошло-поехало», — сказал он.

ФСБ и прокуратура начали проверку «Кроношпана»

На этой неделе сразу несколько ведомств: Росприроднадзор, Башкирское управление ФСБ и региональная прокуратура начали комплексную проверку в отношении завода «Кроношпан» в Уфе. «Предприятие достаточно сложное. По ряду запросов прокуратуры оно до сих пор не предоставило информацию, что затрудняет нам аналитику. Это первая проверка с момента запуска предприятия», — пояснили в Росприроднадзоре. В прошлом году сотрудники ведомства присвоили «Кроношпану» первую степень негативного влияния на окружающую среду. Это решение представители предприятия пытаются оспорить в суде.

Новая «туристическая Мекка» Башкирии

В минувшие праздничные выходные глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой отправился в путешествие по республике как рядовой турист. Хабиров сам сел за руль и добрался до села Воскресенское Мелеузовского района, где расположен медеплавильный завод постройки XVIII века.

«Завод построили наши предки. И его величественная архитектура сохранилась. Кроме восхищения, нет слов. Я о планах наших расскажу позже. А пока хочу, чтобы вы полюбовались и приезжали сюда. Это будет наша туристическая Мекка», — заявил глава республики. Также во время своего путешествия Хабиров вместе с супругой навестили Воскресенскую коррекционную школу-интернат и вручили ее воспитанницам подарки.

COVID-19: кино на 100%, но маски остаются; умерли 20 человек

Впервые с весны 2020 года в Башкирии театрам и домам культуры разрешили заполнять залы на 100 процентов. Спортивные соревнования также можно проводить без ограничений по заполнению зрительских мест. Обязательную самоизоляцию для пожилых людей продлили до 25 марта. Масочный режим и социальная дистанция также остаются неизменными, сообщил 10 марта глава РБ после заседания антиковидного штаба.

12 марта в Башкирии общее число зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч и составило 30 181 человек. В больницах сейчас лечатся 268 инфицированных. За неделю от ковида умерли 20 человек, с начала пандемии – 310. Вакцинированы 58,8 тысячи человек.

БУНТ: в Башкирии может появиться супервуз

Новый вуз в республике, если объединение УГАТУ и БашГУ состоится, может называться Башкирский университет науки и технологий (БУНТ). Это одно из рабочих названий объединенного вуза, рассказал в интервью КП-Уфа руководитель Администрации Главы Башкирии Александр Сидякин. По его словам, власти Башкирии изучили множество вариантов по созданию нового, большого и эффективного вуза. «Самый фантастический, самый крутой вариант был – объединение всех шести вузов республики. У нас бы получился университет, в котором учились бы 100 тысяч человек. Он автоматически мог бы стать одним из самых крупных университетов страны!» — заявил чиновник. Напомним, объединение УГАТУ и БашГУ задумано с целью попадания нового вуза в программу «Приоритет-2030». В рамках нее объединенный вуз к своему бюджету сможет получить дополнительно 1 млрд рублей. Ранее Александр Сидякин заявлял﻿, что процесс объединения вузов займет не менее двух лет.

Если заявка выигрывает миллиардное финансирование, тогда вузы идут на объединение ради создания супервуза в республике. Если не выигрывает, то БашГУ и УГАТУ остаются самостоятельными вузами, пояснил вице-премьер правительства РБ Азат Бадранов.

Французы вложат миллиарды в башкирский мед

Французские инвесторы намерены реализовать в Башкирии масштабный проект в сфере пчеловодства на 3,8 млрд рублей. Речь идёт о создании в республике производственной базы из 30 тысяч пчелосемей, открытии лаборатории качества мёда с международной аккредитацией, а также изготовлении до 7 тысяч тонн медовой продукции в год, ориентированной на экспорт. Первые пасеки планируют установить в Бурзянском, Ишимбайском, Кугарчинском и Куюргазинском районах. Завод по переработке меда с выставочным центром будет в Уфе, рассказали бизнесмены 11 марта на «Инвестчасе» в правительстве РБ.

«Мы очень рады, что французские коллеги заинтересовались темой производства мёда, и готовы содействовать реализации намеченных планов», — отметил глава республики Радий Хабиров.

9 марта на оперативке в правительстве он сообщил, что, несмотря на пандемию, в 2020 году в Башкирии объем инвестиций вырос на 0,9%.