Новый министр туризма Башкирии: Наши туры будут продаваться на маркетплейсах, как товары

Эльмиру Туканову пригласили развивать туризм в Башкирии из Екатеринбурга, где, по ее собственному определению, возглавляемый ею Центр развития туризма систематизировал всю деятельность в данной отрасли. И теперь Свердловская область входит в Топ-5 регионов в России по количеству приезжающих туристов, занимает второе место по событийному туризму, имеет развитый детский туризм и брендированные маршруты. Кроме того, в портфеле нового председателя Госкомтуризма Башкирии – опыт работы экскурсоводом, заведующей турбюро, пиар-директором гостиничного холдинга, а позже — Ассоциации туроператоров России в Москве. Весь этот опыт теперь планируется задействовать в реформировании туристической сферы Башкирии. Эльмира Туканова поделилась с агентством «Башинформ» своим видением и планами работы в новом для нее регионе.

- Эльмира Наилевна, вы родом из Башкирии, и, хотя давно здесь не живете, наверное, часто приезжали. Какие преимущества с точки зрения развития туризма в Башкирии вы видели со стороны?

— Да, все эти годы я приезжала в Башкирию и в гости к родственникам, и как турист. Я всегда использовала разные способы добраться до республики – авиасообщение, которое сейчас недорогое и быстрое, железнодорожное – в комфортных современных вагонах, автомобильное – в Башкирии неплохие дороги, и до Екатеринбурга можно доехать за 6-7 часов. То есть мы видим первое преимущество – хорошая транспортная доступность республики как для соседей, так и для местных жителей.

Условия для того, чтобы путешествовать по Башкортостану, в принципе, все есть. И все профессионалы туристского рынка знают про Башкирию, про то, что здесь есть куда поехать. Но основная проблема – отсутствие информации о турах, маршрутах и возможностях у конечного туриста. Ведь клиенты тургагентств обычно спрашивают что-то знакомое, с чем есть какие-то хорошие ассоциации, и Башкирии не хватает именно такой известности.

— У нас здесь много туристических порталов, где, по идее, вся информация о возможностях Башкирии собрана в одном месте.

— Такие сайты надо постоянно поддерживать в ресурсном состоянии, а главное – грамотно продвигать. Чтобы поднять сайт в выдаче поисковиков, надо много ресурсов. Я согласна с тем, что надо актуализовать имеющиеся порталы. Но это будет не более чем ссылка на некую информационную базу. Продавать такой сайт не будет.

— А что будет продавать?

— Маркетплейсы типа Wildberries, Озон и другие. Программы лояльности, которые предлагают различные банки, операторы связи и т. п., когда за то, что, например, останавливаешься в определённой гостинице, получаешь повышенные баллы.

Но для того, чтобы продавать на таких площадках, продукт надо хорошо упаковать. Наша задача – выбрать ключевые, качественные продукты для разных целевых аудиторий, этих продуктов не может быть много. Затем мы тестируем продукт, смотрим, что можно улучшить, насколько он конкурентоспособен в агрессивной среде. Тренды в индустрии развлечений меняются каждый сезон. То, что продавалось 5 лет назад, не будет актуальным сейчас. И надо трезво смотреть на жизнь: возможно, скоро откроются границы, наступит лето, когда люди выбирают пляжный отдых – конкурентов у наших продуктов будет много.

- Вы уже определились с продуктами-локомотивами для Башкирии?

— Хорошо продаются туры выходного дня, это недорого, быстро, подходит и для самостоятельного туризма, и для группового.

Мы предложили местным туроператорам до 15 марта сформировать несколько продуктов для туров выходного дня. Из них мы выберем 3-4 по разным целевым аудиториям и предложим их для продажи крупным туроператорам. Эти туры должны быть доступны клиентам из регионов, которые имеют недорогое и быстрое авиасообщение с Башкирией, откуда до нас можно доехать на поезде за ночь, например.

Что будет в этих продуктах — этнографическая, гастрономическая, познавательная составляющие, собранные с учетом уже существующей инфраструктуры. Это важно – есть заблуждение, что сначала надо построить инфраструктуру, а потом уже звать туристов. Продвигать территорию надо на этапе планирования строительства. Если не делать это заранее, то получим, с точки зрения загрузки, «мертвые» объекты.

Через туры выходного дня мы формируем первичное представление о территории. Человек приехал с семьей ненадолго и недорого, но узнал в ходе поездки о санаториях, об интересных природных объектах, и захотел вернуться еще. Мы получаем возвратного туриста, который знает, что здесь недорого, безопасно, комфортно. Он становится как бы амбассадором Башкирии, ведь работает через сарафанное радио, свои соцсети.

- Но на пустое место все равно не позовешь туриста, какая-то инфраструктура должна быть…

— В Башкирии все есть: туристические автобусы, гостиницы, сервис, но все это не упаковано как следует. А когда они не имеют достаточной загрузки, мы получаем от их собственников некачественный продукт, потому что издержки перекладывают на туриста, завышают стоимость и снижают качество услуг.

Далее, мы собираемся активно работать с местным населением, предпринимателями через событийную активность. К примеру, проводим мы в 100 км от Уфы событие. Туристам, которые приедут на мероприятие, нужны кафе, развлечения. Например, мастер-класс по приготовлению блюд башкирской кухни, хоровое пение с местными бабушками народных песен, посмотреть вблизи фермерское хозяйство и так далее, купить сувениры. Не сразу, но года через два-три предприниматели, увидев активность, построят гостиницу, кафе, придумают, как задержать туриста, что ему продать.

Наша задача — выбрать ключевые территории, придумать события, включить продукт в линейку туроператоров. Впоследствии это создаст предпринимательскую активность на местах, чтобы люди платили налоги, территория развивалась, молодежь оставалась. А туристическим потенциалом обладает каждая территория, даже промышленная.

- В каких направлениях развитие туризма в Башкирии наиболее перспективно?

— Прежде всего, это санаторно-курортное направление, а также экологический и активный туризм (тропы, конные маршруты, сплавы, горнолыжный отдых).

- А Уфа – в ней есть что показать туристу?

— Мне кажется, преимущество Уфы в том, что связано с национальным колоритом: театры, национальная кухня. Но центр Уфы перегружен автомобилями. Мне бы хотелось, чтобы часть улиц в городе превратились в пешеходные с зонами отдыха. Думаю, это скоро будет.

Уфа способна привлекать масштабные мероприятия, надо это использовать активнее.

В целом у местных жителей часто имеется комплекс по отношению к гостям. Нам кажется, что везде лучше, чем у нас. Это от того, что местные жители сами не знают, что у них есть. Наша задача – сформировать среду, которая через различные каналы коммуникации работала бы на местных жителей.

Пока у нас не хватает информационных центров. В России их большое количество, и не только региональных, но и муниципальных.

В Башкирии такие центры очень нужны, не только в столице. Хотя информационная работа уже началась – за прошлый год в республике установлено больше указателей на достопримечательности, чем в других регионах России.

Повторюсь, каждая территория имеет туристический потенциал, если она безопасна. С теми же жителями промышленных городов можно работать по программам оздоровления.