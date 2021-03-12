Уфимский планетарий в 2020 году посетили 50 тысяч человек

14 марта отмечается Международный день планетариев. Насыщенной программой, рассчитанной на целый день, его отметит и Уфимский планетарий. По данным учреждения, его в 2020 году посетило около 50 тысяч уфимцев и гостей города.

Планетарии рассказывают о космосе и астрономии. Кроме того, жители больших городов только здесь могут увидеть звездное небо, хоть и смоделированное, говорят сотрудники. Настоящее небо по ночам не просматривается из-за искусственного освещения. Также 14 марта на площадке перед планетарием будет установлен телескоп: если повезет с погодой, зрители смогут увидеть Солнце поближе.