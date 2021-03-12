«Башспирт» открыл фирменный магазин в честь башкирских воинов «Северные Амуры»























Компания «Башспирт» презентовала в Уфе в отеле «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel» необычный алкогольный бутик.

Это четвертый по счету флагман производителя и первый под собственным наименованием в честь премиального бренда «Северные Амуры» («Les Amours Du Nord»).

Напомним, в основе дизайна крепкого напитка «Les Amours Du Nord» — реальный исторический факт. Во времена наполеоновских войн башкирские воины произвели огромное впечатление на французскую армию благодаря искусному владению луками и стрелами, за что те прозвали их «северными амурами».

В поддержку красивой истории, мероприятие прошло с французским шармом и многочисленными сюрпризами для гостей. Программа открытия бутика началась с презентации лимитированной коллекции «Les Amours Du Nord» от парфюмера, основателя культовой марки нишевой парфюмерии NOSE perfumes Тимура Солодова.

– История Северных амуров уникальна и ее парфюмерное воплощение стало для меня определенным вызовом, – поделился Тимур Солодов. – Образ башкирского конного лучника в традиционной одежде среди европейской публики — это невероятный контраст, с которым было крайне интересно работать. Благодаря компании «Башспирт» я детально изучил исторические факты и документальные свидетельства о легендарных Северных Амурах и начал разработку парфюмерных формул, которые могли бы отразить самобытность и красоту Башкирии и ее истории. Я использовал множество редких ингредиентов, например, абсолют чая матэ или эфирное масло цветов редкого розового эвкалипта, пытаясь создать аромат, который смог бы передать атмосферу того времени и людей, которые произвели такое сильное впечатление на всю Европу. Изначально я планировал сделать три варианта парфюма, но история настолько глубокая и масштабная, что получилось 10 ароматов, из которых мы выбрали два. Ароматы в коллаборации с брендом «Les Amours Du Nord» — это целая история во флаконе, рассказывающая о Башкирии с необычного ракурса. Уверен, многие увидят в ней что-то близкое и одновременно неосязаемое.

Помимо представленного парфюма, организаторы мероприятия подготовили модный показ – презентацию лимитированной коллекции мужской одежды «Les Amours Du Nord» от NORTHERN FACTORY, которую можно приобрести в новом бутике.

Изюминкой мероприятия стало винное казино. Участники игры угадывали марку и производителя представленных образцов вин со всего света.

«Башинформ» поинтересовался у Евгении Минибаевой, заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «Башспирт», для чего производителю алкоголя заниматься непрофильной деятельностью — создавать парфюмерную продукцию и одежду.

– Мы не стали изобретать велосипед и используем современный мировой опыт. Известно, что алкогольная отрасль имеет свои нюансы и ограничения, поэтому в продвижении напитков мы расставляем акценты на экологичность, меценатство и разнообразные репутационные коллабы. В данном случае, подошел тренд крупнейших мировых компаний – коллаборация нашего флагманского продукта «Северные амуры» с производителями премиальной одежды и парфюмерии. И в целом, мы не устаем доносить до потребителя идеологию культурного, красивого и умеренного потребления алкоголя», – ответила Евгения Минибаева.

Особым приглашенным гостем вечера стал автор самого посещаемого Youtube-канала об алкоголе на территории СНГ под названием «Алкобард» Денис Шепелкин. Накануне он побывал на заводах «Башспирта» и во флагманских магазинах башкирского производителя — «Тантана».

Сегодня «Les Amours Du Nord» – визитная карточка «Башспирт». Над созданием рецептуры трудились лучшие технологи компании, а уникальный образ придуман специалистами «Дизайн студии Дмитриева» совместно с дизайнерами АО «Башспирт».

Компания «Башспирт» в течение последних двух лет произвела масштабный ребрендинг сети, полностью обновила ассортимент и выпустила новые бренды во всех сегментах. По итогам 2020 года «Башспирт» входит в топ-6 российских производителей алкоголя и является вторым крупнейшим налогоплательщиком республики.