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Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два человека Фото: Валерий Шахов

Жертвами коронавирусной инфекции в Башкирии за последние сутки стали еще два человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 310 человек, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Башкирии подтверждено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано около 30,2 тысячи заболевших COVID-19.

«В стационарах сейчас находится 262 человека, 17 из которых — в тяжелом состоянии, — подчеркнули в Минздраве Башкирии. — Амбулаторно лечатся от коронавируса 5 083 человека. Выписано за сутки 204 человека. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением более 24,5 тысячи человек».
Что касается внебольничной пневмонии, то за минувшие сутки в регионе выявлено 145 таких случаев. И, наоборот, выписаны из больниц 138 человек.

 

Галина Бахшиева

Теги: коронавирус
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