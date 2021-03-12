Фото: Валерий Шахов Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два человека Фото: Валерий Шахов

Жертвами коронавирусной инфекции в Башкирии за последние сутки стали еще два человека. Всего с начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 310 человек, сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Башкирии подтверждено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в республике зарегистрировано около 30,2 тысячи заболевших COVID-19.

«В стационарах сейчас находится 262 человека, 17 из которых — в тяжелом состоянии, — подчеркнули в Минздраве Башкирии. — Амбулаторно лечатся от коронавируса 5 083 человека. Выписано за сутки 204 человека. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением более 24,5 тысячи человек».

Что касается внебольничной пневмонии, то за минувшие сутки в регионе выявлено 145 таких случаев. И, наоборот, выписаны из больниц 138 человек.