Профессор из Башкирии рассказал о вероятности третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса в России вероятна, но она будет слабее предыдущих, считает профессор, доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин.

«Как показывает мировой опыт, прогнозировать течение эпидемии коронавируса весьма сложно, поскольку он ведет себя крайне непредсказуемо. Однако на основании прошлых эпидемий сделать выводы можно, — рассказал Науфаль Загидуллин агентству «Башинформ». — В известной эпидемии «испанки», например, было три волны, причём вторая была самая тяжелая для населения. Что касается коронавируса, то в Европе и США прошло две или три волны COVID-19 с «расстоянием» между ними в 4-5 месяцев. В России было, по сути, две волны, что связывают с большой площадью страны и удалением городов друг от друга. По логике, можно ожидать в Европе третью волну короновируса в мае-июне, но она будет гораздо легче, это связанно с большим количеством переболевших и интенсивной кампанией вакцинации».

До России вторая волна может дойти на 1-2 месяца позже, считает профессор.

«Она будет, скорее всего, ещё более слабее, чем в Европе, так как переболевших у нас больше, и к этому времени вакцинируют уже до 30-40% россиян. Её интенсивность будет зависеть как раз от активности вакцинации. Сейчас, действительно, мы видим снижение заболеваемости от «короны» в наших больницах», — говорит он.

Кроме того, Науфаль Загидуллин рассказал, что если у переболевшего коронавирусом человека в крови есть антитела G титром более 2, то защита от вируса уже в большинстве случаев достаточная. Невысокий титр антител G не является показанием к прививке от коронавируса, ее имеет смысл делать, когда титр упадет ниже двух.