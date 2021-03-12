Фото: uraloved.ru Правообладатель чишминских мавзолеев не обеспечивает их сохранность — прокуратура Фото: uraloved.ru

Прокуратура Чишминского района добивается действий по сохранению башкирских мавзолеев-кэшэнэ — памятников федерального значения. Прошлым летом, проведя проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия, прокуроры выяснили, что мавзолеи находятся в ненадлежащем состоянии (заросли травой, на стенах надписи), и направили представление в РДК, в оперативное управление которого были переданы объекты культурного наследия.

Так как ничего не изменилось, прокуроры обратились в суд, который их требование удовлетворил — теперь неисполнение постановлений суда грозит дворцу культуры штрафами и санкциями.

На территории Чишминского района находятся два мавзолея — Хусейн-бека (предположительно, основоположник мусульманства в Башкирии), и Тура-хана (один из башкирских ханов), относящиеся к 14-16 векам.