Фото: ИА «Башинформ» Уфимец обогатился в лотерею почти на 5 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на одного миллионера стало больше. Как сообщили в пресс-службе «Столото», 5 марта житель Уфы купил билет на мобильном сайте за 600 рублей и выиграл 4 899 083 рубля.

Как информировало агентство «Башинформ», 22 жителя Башкортостана выиграли по одному миллиону рублей по итогам новогоднего лотерейного розыгрыша, который показали в прямом эфире телеканала НТВ 1 января этого года. Но за оформлением выигрыша ранее обратились только 17 новоиспеченных миллионеров. Еще пятерых объявили «в розыск».