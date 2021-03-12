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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коронавирус в Башкирии: Жертвами вируса стали 308 человек; инфицированных свыше 30 000

ОБЩЕСТВО

В Башкирии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции чуть выше, чем в среднем по стране.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило в Башкирии 30 тысяч и на 11 марта составило 30 052 человека, следует из данных антиковидного штаба. Прирост зараженных за сутки составил 130, это минимальный показатель с конца ноября 2020 года. Из них 56 новых заболевших выявлено в Уфе, по 11 случаев — в Туймазинском районе и Салавате, 10 – в Белебеевском районе.

По общему числу зараженных лидирует также Уфа – 9 746 случаев с начала пандемии, 2 285 – в Белебеевском районе, 1719 – в Туймазинском, 1228 – в Салавате. Более тысячи случаев заболевших ковидом зафиксировано в Нефтекамске и Мелеузовском районе. Меньше всего зараженных по-прежнему в Межгорье – 3 случая.

Сейчас в стационарах республики проходят лечение 292 пациента, из них в тяжелом состоянии — 19, на ИВЛ — 9. Амбулаторно, на дому, лечатся 5 130 зараженных COVID-19. Выписано за сутки — 222 человека, всего выздоровели – 24 322 человека.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки составило 158, выписаны — 132.

Еще три летальных случая среди заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Башкирии 11 марта. Общее число умерших от вируса достигло 308 человек.

В России за сутки число летальных исходов от коронавируса возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 человека. По данным оперштаба по борьбе с вирусом, общее количество случаев заражения COVID-19 составляет 4 360 823, из них новых — 9 270.

Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране снизился 11 марта до минимума за пандемию — до 0,86. В Башкирии, по данным сводки республиканского Минздрава, этот показатель соответствует нормативу и составляет 1,0. Напомним, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

В мире подтверждено более 118 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, из них более 2,6 млн человек скончались. В связи с распространением коронавируса жесткие карантинные ограничения до 11 апреля введены в Эстонии. Норвегия, Италия и Исландия приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Причина — данные об образовании тромбов у привившихся, сообщает ТАСС. Тем временем российская вакцина от ковида «Спутник V» получила одобрение в Намибии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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