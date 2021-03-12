Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в марте начнут тестировать навигационную туристическую систему Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии продолжают внедрять навигационную туристическую систему. Пилотное тестирование ее запланировано на перекрестке улиц Пушкина-Ленина во второй декаде марта. Госкомитет республики по предпринимательству выполняет работы по поручению Главы региона Радия Хабирова.

«Ведутся работы над проектом комплексной туристической навигации столицы, включающей 580 точек интереса, в том числе 460 достопримечательностей и 120 сервисных объектов. Проработаны все стратегически важные объекты, с точки зрения туризма — аэропорт и вокзалы города, с акцентом на ключевые туристические объекты и достопримечательности в виде планировочных и маршрутных стелл, директивных указателей, информационных стендов и табличек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на дорогах регионального значения в Башкирии уже установлено 1028 знаков с 1252 указателями к 306 туристическим объектам республики.