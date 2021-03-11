Под Уфой на ночь перекроют часть трассы и развязку в Зубово

11 марта в полночь перекроют часть трассы Уфа-Оренбург и транспортную развязку в Зубово. По данным Упрдор «Приуралье», ограничение движение продлится до 5.50 утра 12 марта для всех видов транспортных средств.

В частности, автомобили, грузовики, автобусы и другие транспортные средства будут в поселок Зубово через съезд на разворот в Уфу, в направлении аэропорта — выезд в сторону города с разворотом на транспортной развязке трассы М-5 «Урал».

Как объяснили дорожники, перекрытие участка трассы связано с работами по замене светильников искусственного освещения.