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11 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Демском районе Уфы будет возведен академгородок с лабораториями, технопарком и кампусом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня Глава Башкортостана во время рабочего совещания, на котором рассмотрели концепции межвузовского студенческого кампуса в Уфе, предложил отойти от термина «кампус».

«У нас цель – построить необычный научно-образовательный объект. Предлагаю отойти от термина «кампус», поскольку заявленные проекты больше, чем просто студенческие общежития. Это, по сути, академгородок или наукоград. Здесь необходимо создать привлекательные условия для учёбы студентов и работы преподавателей. Поэтому здесь также нужны инновационные школы и детские сады», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, что создать межвузовский студенческий кампус планируют в рамках формирования в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

По словам советника главы Башкортостана по вопросам развития общественных пространств Ольги Сарапуловой, кампус на 5 тысяч человек предлагается построить в Дёмском районе Уфы. Он будет включать в себя общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус с лабораториями, опытный полигон с технопарком, спортивный и медицинский комплексы.

«Мы изучили мировой опыт самых продвинутых и известных кампусов и предложили новые решения с учётом многочисленных стратегических сессий со студентами и преподавателями. Кампус будет удобным для работы, комфортным для проживания, привлекательным для инвестиций и органично впишется в городскую среду», — отметила Сарапулова.

На совещании рассмотрели концепции уфимских архитекторов Александра Сафарова и Танзили Дулатовой, каждый из которых представил оригинальный дизайн будущего студенческого кампуса в стилистиках тамги и модели хромосомы.

Оба проекта объединяет философия единого научно-образовательного пространства с комфортной средой проживания.

Глава региона поблагодарил архитекторов и их творческие команды за интересные проекты. Он поручил премьер-министру правительства республики Андрею Назарову скоординировать исполнение указа о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года со строительством будущего научно-образовательного объекта, а Минстрою РБ – активнее привлекать застройщиков к освоению прилегающей территории и строительству жилья.

Радий Хабиров также поручил продолжить работу над архитектурными проектами с учётом мнения ректоров уфимских вузов, а затем вынести итоговый вариант с дополнениями на публичное обсуждение.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Межвузовский кампус, НОЦ
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