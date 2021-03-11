В Башкирии назвали площадки массовых гуляний в честь Масленицы-2021

Уфа и другие районы Башкирии планируют два дня провожать зиму, встречать весну, а православные христиане еще и готовиться к Великому посту. 13 и 14 марта в регионе запланированы массовые гулянья в честь Масленицы-2021.

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