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В Башкирии назвали площадки массовых гуляний в честь Масленицы-2021

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии назвали площадки массовых гуляний в честь Масленицы-2021 Фото: Олег Яровиков

Уфа и другие районы Башкирии планируют два дня провожать зиму, встречать весну, а православные христиане еще и готовиться к Великому посту. 13 и 14 марта в регионе запланированы массовые гулянья в честь Масленицы-2021.

13 марта

11.00 площадь имени Серго Орджоникидзе в Орджоникидзевском районе Уфы;

12.00 село Авдон Уфимского района (ул. 60 лет СССР, 4);

12.00 село Николо-Березовка Краснокамского района (ул. Карла Маркса, 1);

12.00 парк культуры и отдыха Демского района Уфы;

12.00 парк «Волна», поселок 8 Марта площадь перед Домом культуры «Ядкарь» Ленинского района Уфы;

12.00 парк культуры и отдыха «Кашкадан, площадь перед Домом культуры «Нагаевский»;

13.00 парк культуры и отдыха «Первомайский»;

14.00 площадь перед Лайфстайл центром «Башкирия»;

14.00 площадь перед Домом культуры «Заря» поселок Новые Черкассы.

14 марта

12.00 село Надеждино Белебеевского района (ул.Аксакова, д.26);

12.00 деревня Аскино Архангельский район;

12.00 площадь перед Домом культуры «Искинский» Ленинский район Уфы;

12.00 парк культуры и отдыха им. Иван Якутова;

12.00 сквер «АртКвадрат»;

14.00 село Усень-Ивановское Белебеевского района (ул.Комсомольская, 72);

14.00 пляж «Солнечный» в Ленинском районе Уфы;

14.00 мегапарк ТРЦ «Мега»;

14.00 колесо «Седьмое небо» в Октябрьском районе Уфы.

Гостей праздников ждут горячие блины, семейные старты, развлечения и выступления артистов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Масленица
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