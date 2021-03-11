В Башкирии назвали площадки массовых гуляний в честь Масленицы-2021
В Башкирии назвали площадки массовых гуляний в честь Масленицы-2021 Фото: Олег Яровиков
Уфа и другие районы Башкирии планируют два дня провожать зиму, встречать весну, а православные христиане еще и готовиться к Великому посту. 13 и 14 марта в регионе запланированы массовые гулянья в честь Масленицы-2021.
13 марта
11.00 площадь имени Серго Орджоникидзе в Орджоникидзевском районе Уфы;
12.00 село Авдон Уфимского района (ул. 60 лет СССР, 4);
12.00 село Николо-Березовка Краснокамского района (ул. Карла Маркса, 1);
12.00 парк культуры и отдыха Демского района Уфы;
12.00 парк «Волна», поселок 8 Марта площадь перед Домом культуры «Ядкарь» Ленинского района Уфы;
12.00 парк культуры и отдыха «Кашкадан, площадь перед Домом культуры «Нагаевский»;
13.00 парк культуры и отдыха «Первомайский»;
14.00 площадь перед Лайфстайл центром «Башкирия»;
14.00 площадь перед Домом культуры «Заря» поселок Новые Черкассы.
14 марта
12.00 село Надеждино Белебеевского района (ул.Аксакова, д.26);
12.00 деревня Аскино Архангельский район;
12.00 площадь перед Домом культуры «Искинский» Ленинский район Уфы;
12.00 парк культуры и отдыха им. Иван Якутова;
12.00 сквер «АртКвадрат»;
14.00 село Усень-Ивановское Белебеевского района (ул.Комсомольская, 72);
14.00 пляж «Солнечный» в Ленинском районе Уфы;
14.00 мегапарк ТРЦ «Мега»;
14.00 колесо «Седьмое небо» в Октябрьском районе Уфы.
Гостей праздников ждут горячие блины, семейные старты, развлечения и выступления артистов.