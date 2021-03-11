В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта

Мэр столицы Башкирии Сергей Греков подписал постановление об установке новых остановок общественного транспорта. Одну старую «Башкирское речное пароходство» перенесут от 128 дома по улице Ленина к 130. Согласно документу, на улице Юбилейной появится остановка «Буринтех»; на Лучинской – остановка «Домостроителей»; на Летчиков – «Храм Великомученика Георгия Победоносца»; на улице Елизаветы Глинки — «Бульвар Первостроителей»; на дороге к селу Федоровка появится остановка «СНТ «Механизатор».

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