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11 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта Фото: ИА «Башинформ»

Мэр столицы Башкирии Сергей Греков подписал постановление об установке новых остановок общественного транспорта. Одну старую «Башкирское речное пароходство» перенесут от 128 дома по улице Ленина к 130. Согласно документу, на улице Юбилейной появится остановка «Буринтех»; на Лучинской – остановка «Домостроителей»; на Летчиков – «Храм Великомученика Георгия Победоносца»; на улице Елизаветы Глинки — «Бульвар Первостроителей»; на дороге к селу Федоровка появится остановка «СНТ «Механизатор».

Проследить за организацией монтажа остановочных пунктов поручено главам районов Уфы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: остановка, общественный транспорт
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