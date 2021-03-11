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Руководитель УФСИН Башкирии сообщил о судьбе тюремного комплекса в центре Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

Руководитель УФСИН Башкирии сообщил о судьбе тюремного комплекса в центре Уфы Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

В историческом центре Уфы на улице Достоевского расположился тюремный комплекс. В него входят следственный изолятор №1, уголовно-исполнительная инспекция, корпус тюремного замка, Управление ФСИН России по РБ, лечебно-исправительное учреждение.

Уже несколько лет решается вопрос о переносе за черту столицы республики следственного изолятора. На какой стадии находится решение этого вопроса в интервью информационному агентству «Башинформ» рассказал руководитель УФСИН РФ по РБ Владислав Дзюба. Беседа состоялась в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы — профессионального праздника сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (12 марта).

«Безусловно, жителей города волнует эта ситуация. Я знаю, что ранее было подписано соглашение руководства ФСИН России и Республики Башкортостан. Строительство нового изолятора на 500 мест заложено федеральной целевой программой. Данный же следственный изолятор рассчитан на 1200 мест. На сегодняшний день СИЗО-1 заполнено в полном объеме. И конечно, нам нужен изолятор такой же наполняемостью, после чего можно будет говорить о переносе данного учреждения за пределы города», — объяснил Владислав Дзюба.
Перспектива развития города и его благоустройство, конечно, в приоритете. Но сейчас, по словам руководителя ведомства, нужна консолидация и федеральных, и республиканских сил и средств, чтобы возвести такой следственный изолятор, какой необходим, с учетом всех норм содержания.

«Строить нужно с фундамента, это и присоединение сетей, водоотведение и многое другое, – весь комплекс должен соответствовать предъявляемым требованиям», — сказал собеседник.

 

ИА «Башинформ»

Теги: УФСИН РФ по РБ
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