Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.03 ↓

EUR 87.95 ↑

11 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башгидромету не хватает кадров и оборудования, чтобы следить за выбросами в воздух

ОБЩЕСТВО

Башгидромету не хватает кадров и оборудования, чтобы следить за выбросами в атмосферный воздух. Как сообщила начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская на заседании профильного комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, ведомство испытывает хроническое недофинансирование, нехватку кадров и оборудования, пишет «Коммерсант — Уфа».

По ее словам, из 450 сотрудников управления 330 получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, многие работники вышли на пенсию, лаборатории закрылись. В настоящее время мониторинг состояния воздуха проводится в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах. До 2006 года посты наблюдения функционировали в Белорецке, Ишимбае и Кумертау. Из-за отсутствия автоматизированных приборов специалисты Башгидромета не имеют возможности проводить замеры по ночам, чем пользуются некоторые предприятия. Не охвачены наблюдением микрорайоны Сипайлово, Затон и Шакша в Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкортостан занимает седьмое место в стране по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад вносят нефтехимические комплексы. Индекс загрязнения воздуха остается низким из-за трехкратно повышенных в 2014–2016 годах значений ПДК по формальдегиду и фенолу, пояснила на заседании Вилора Горохольская.

Представители надзорных структур заверяют, что их полномочия по привлечению предприятий к ответственности урезаны федеральным законодательством. Так, директор Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии Башкирии Валентина Сафарова сообщила, что после изменений федерального законодательства у них не осталось прав, чтобы заходить с проверками на предприятия в момент обнаружения превышений по выбросам. Все внеплановые проверки по жалобам населения должны согласовываться с прокуратурой Башкирии, а штрафы крупным предприятиям должен предъявлять Росприроднадзор. По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос о полномочиях ведомства на совещаниях в Москве, однако он остался без ответа.

Также она отметила, что с каждым принятым законом надзорные мероприятия на объектах усложняются. Валентина Сафарова сообщила, что по инициативе УГАК в 2019 году был принят федеральный закон, по которому промышленные предприятия должны устанавливать на своих трубах автоматизированные датчики контроля. Однако из-за «мощного промышленного лобби» их обязательная установка отодвинута на несколько лет.

Депутаты Курултая раскритиковали доклады чиновников и, не удовлетворившись объяснениями выступавших, решили вернуться к «проблемной» теме о состоянии воздуха на очередном заседании в мае.

«В следующий раз докладчики не должны «вешать лапшу про состояние воздуха», — заключил депутат Флюр Уразметов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: атмосферный воздух, выбросы, экология
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на работе задержали несколько сотрудников ГИБДД
В Башкортостане прямо на работе задержали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах
Глава УФСИН Башкирии сообщил о причинах ликвидации Стерлитамакской воспитательной колонии
В Башкортостане к концу 2021 года Стерлитамакская воспитательная колония будет ликвидирована. Учреждение, где содержатся 11 осужденных и работают более 1
В Башкирии введут штрафы за продажу детям зажигалок
В Башкортостане депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона, которым предлагается установить штрафы за нарушение ограничений в сфере роз
На участках дороги «Уфа - Оренбург» ввели временное ограничение движения для всех машин
В Башкирии 10 марта с 12.00 ввели временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги общего пользования федеральног
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть