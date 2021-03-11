Башгидромету не хватает кадров и оборудования, чтобы следить за выбросами в воздух

Башгидромету не хватает кадров и оборудования, чтобы следить за выбросами в атмосферный воздух. Как сообщила начальник республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская на заседании профильного комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, ведомство испытывает хроническое недофинансирование, нехватку кадров и оборудования, пишет «Коммерсант — Уфа».

По ее словам, из 450 сотрудников управления 330 получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, многие работники вышли на пенсию, лаборатории закрылись. В настоящее время мониторинг состояния воздуха проводится в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах. До 2006 года посты наблюдения функционировали в Белорецке, Ишимбае и Кумертау. Из-за отсутствия автоматизированных приборов специалисты Башгидромета не имеют возможности проводить замеры по ночам, чем пользуются некоторые предприятия. Не охвачены наблюдением микрорайоны Сипайлово, Затон и Шакша в Уфе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкортостан занимает седьмое место в стране по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наибольший вклад вносят нефтехимические комплексы. Индекс загрязнения воздуха остается низким из-за трехкратно повышенных в 2014–2016 годах значений ПДК по формальдегиду и фенолу, пояснила на заседании Вилора Горохольская.

Представители надзорных структур заверяют, что их полномочия по привлечению предприятий к ответственности урезаны федеральным законодательством. Так, директор Управления государственного аналитического контроля (УГАК) Минэкологии Башкирии Валентина Сафарова сообщила, что после изменений федерального законодательства у них не осталось прав, чтобы заходить с проверками на предприятия в момент обнаружения превышений по выбросам. Все внеплановые проверки по жалобам населения должны согласовываться с прокуратурой Башкирии, а штрафы крупным предприятиям должен предъявлять Росприроднадзор. По ее словам, она неоднократно поднимала вопрос о полномочиях ведомства на совещаниях в Москве, однако он остался без ответа.

Также она отметила, что с каждым принятым законом надзорные мероприятия на объектах усложняются. Валентина Сафарова сообщила, что по инициативе УГАК в 2019 году был принят федеральный закон, по которому промышленные предприятия должны устанавливать на своих трубах автоматизированные датчики контроля. Однако из-за «мощного промышленного лобби» их обязательная установка отодвинута на несколько лет.

Депутаты Курултая раскритиковали доклады чиновников и, не удовлетворившись объяснениями выступавших, решили вернуться к «проблемной» теме о состоянии воздуха на очередном заседании в мае.

«В следующий раз докладчики не должны «вешать лапшу про состояние воздуха», — заключил депутат Флюр Уразметов.