Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.03 ↓

EUR 87.95 ↑

11 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии от коронавируса скончались еще три человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии от коронавируса скончались еще три человека Фото: Олег Яровиков

В Башкирии, по данным антиковидного штаба, 11 марта зарегистрировано еще три летальных случая среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число умерших на сегодня составляет 308 человек.

Количество заболевших с начала пандемии превысило 30 тысяч и на сегодня составляет 30 052 человека, прирост за сутки — 130.

В стационарах проходят лечение 292 пациента, из них в тяжелом состоянии — 19, на ИВЛ — 9.

На амбулаторном лечении — 5 130 человек. Выписано за сутки — 222 человека, всего выздоровели – 24 322 человека.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки – 158. Выписанных пациентов, переболевших пневмонией — 132.

Всего проведено 2 595 044 исследования, обследовано 2 512 579 человек, за сутки проведено 8 341 исследование, обследовано 8 042 человека.

 

ИА «Башинформ»

Теги: сводка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на работе задержали несколько сотрудников ГИБДД
В Башкортостане прямо на работе задержали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах
Глава УФСИН Башкирии сообщил о причинах ликвидации Стерлитамакской воспитательной колонии
В Башкортостане к концу 2021 года Стерлитамакская воспитательная колония будет ликвидирована. Учреждение, где содержатся 11 осужденных и работают более 1
В Башкирии введут штрафы за продажу детям зажигалок
В Башкортостане депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона, которым предлагается установить штрафы за нарушение ограничений в сфере роз
На участках дороги «Уфа - Оренбург» ввели временное ограничение движения для всех машин
В Башкирии 10 марта с 12.00 ввели временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги общего пользования федеральног
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть