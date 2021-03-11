Фото: Олег Яровиков В Башкирии от коронавируса скончались еще три человека Фото: Олег Яровиков

В Башкирии, по данным антиковидного штаба, 11 марта зарегистрировано еще три летальных случая среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число умерших на сегодня составляет 308 человек.

Количество заболевших с начала пандемии превысило 30 тысяч и на сегодня составляет 30 052 человека, прирост за сутки — 130.

В стационарах проходят лечение 292 пациента, из них в тяжелом состоянии — 19, на ИВЛ — 9.

На амбулаторном лечении — 5 130 человек. Выписано за сутки — 222 человека, всего выздоровели – 24 322 человека.

Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки – 158. Выписанных пациентов, переболевших пневмонией — 132.

Всего проведено 2 595 044 исследования, обследовано 2 512 579 человек, за сутки проведено 8 341 исследование, обследовано 8 042 человека.