Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о похолодании до -30 градусов Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о том, что 12 марта похолодает до -30 градусов, при этом опасных и неблагоприятных явлений не прогнозируется.

По данным синоптиков, в этот день ожидается переменная облачность. Ночью по республике, днем местами небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью составит -19,-24, местами до -30, днем -9,-14.

На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.