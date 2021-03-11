Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии Башкирские механизаторы заняли четвертое место в «Тракторном биатлоне» Фото: пресс - служба Минсельхоза Башкирии

Команда Татышлинского района заняла четвертое место в «Тракторном биатлоне», который прошел в Удмуртии. Илсур Зайдуллин из СПК «Урожай» в упорной борьбе стал сильнейшим из всех представителей гостевых команд. Все призовые места завоевали хозяева соревнований – тракторные биатлонисты из Удмуртии. Игры, зародившиеся в соседней республике, стремительно набирают популярность и среди других аграрных регионов России.

В этом году состязаться в умении вождения трактора МТЗ-82 и меткой стрельбы на огневых рубежах в экстремальных условиях приехали представители пяти регионов – Ростовской и Свердловской областей, Пермского края, Татарстана и Башкортостана.

Активным участником стала Республика Беларусь, ее представила солидная делегация в составе 12 человек, среди которых водители-испытатели ОАО «Минский тракторный завод».