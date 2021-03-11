Фото: Салаватская епархия 14 марта православные Башкирии отметят прощеное воскресенье Фото: Салаватская епархия

В 2021 году прощеное воскресенье приходится на 14 марта, это последнее воскресенье перед началом Великого поста. В этот день православная церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В Евангельском отрывке, читающемся на воскресной литургии, говорится о прощении обид ближним, без которого нам не простятся грехи Отцом небесным, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Существует благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов и обид, примиряться с врагами. История возникновения этого обычая уходит в ранние века христианства. Монашествующие подвижники для молитвенного уединения отправлялись на время поста в пустыню. Некоторые из них, подвергшись опасности, умирали и не возвращались назад на праздник Пасхи. Поэтому, перед тем как уйти, монахи испрашивали друг у друга прощения за все обиды, как перед смертью, и сами прощали всех. Духовный смысл испрашивать прощение друг у друга заключается в том, чтобы примириться с Богом, который по милости Своей прощает нам наши грехи

По прошествии времени этот обычай закрепился в церковном богослужении. Чин прощения чаще всего совершается в храмах в воскресенье вечером во время служения вечерни. Особенности данной службы видны невооруженным глазом: вместо привычных светлых цветных риз на аналоях находятся великопостные черные или фиолетовые ризы, в середине службы священнослужители надевают тёмные облачения.

По окончании вечерни настоятель храма или монастыря, делая земной поклон, испрашивает прощения у своего клира и прихожан, а те отвечают ему земным поклоном. После чего каждый подходит к настоятелю и испрашивает у него прощение, а затем все прихожане просят друг у друга прощение.