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14 марта православные Башкирии отметят прощеное воскресенье

ОБЩЕСТВО
Фото: Салаватская епархия

14 марта православные Башкирии отметят прощеное воскресенье Фото: Салаватская епархия

В 2021 году прощеное воскресенье приходится на 14 марта, это последнее воскресенье перед началом Великого поста. В этот день православная церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В Евангельском отрывке, читающемся на воскресной литургии, говорится о прощении обид ближним, без которого нам не простятся грехи Отцом небесным, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Существует благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов и обид, примиряться с врагами. История возникновения этого обычая уходит в ранние века христианства. Монашествующие подвижники для молитвенного уединения отправлялись на время поста в пустыню. Некоторые из них, подвергшись опасности, умирали и не возвращались назад на праздник Пасхи. Поэтому, перед тем как уйти, монахи испрашивали друг у друга прощения за все обиды, как перед смертью, и сами прощали всех. Духовный смысл испрашивать прощение друг у друга заключается в том, чтобы примириться с Богом, который по милости Своей прощает нам наши грехи

По прошествии времени этот обычай закрепился в церковном богослужении. Чин прощения чаще всего совершается в храмах в воскресенье вечером во время служения вечерни. Особенности данной службы видны невооруженным глазом: вместо привычных светлых цветных риз на аналоях находятся великопостные черные или фиолетовые ризы, в середине службы священнослужители надевают тёмные облачения.

По окончании вечерни настоятель храма или монастыря, делая земной поклон, испрашивает прощения у своего клира и прихожан, а те отвечают ему земным поклоном. После чего каждый подходит к настоятелю и испрашивает у него прощение, а затем все прихожане просят друг у друга прощение.

«Примириться можно и нужно со всеми, кого мы обидели, чтобы зло ушло из нашего сердца. Поскольку приближающийся пост — время покаяния, исправления и очищения души, духовного обновления перед Пасхой. Для очищения и возрастания нашей души нужно освободиться от бремени вины перед ближними, со всеми примириться и всех простить.

Конечно, порой это тяжело сделать. Но Господь подает нам в этом пример: как Христос, испытывавший на кресте страшные муки, простил Своих мучителей, так и мы должны простить наших обидчиков. Главное простить искренне, не желая зла за спиной», — отметили в пресс-службе Салаватской епархии Башкортостанской митрополии Русской православной церкви.

 

ИА «Башинформ»

Теги: РПЦ, православие, церковные праздники
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