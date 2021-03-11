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В Башкирии по факту обрушения потолка в школе возбуждено уголовное дело

ОБЩЕСТВО
Фото: СКР по РБ

В Башкирии по факту обрушения потолка в школе возбуждено уголовное дело Фото: СКР по РБ

Белорецкий межрайонный следственный отдел по факту обрушения потолочного перекрытия в школе в Абзелиловском районе возбудил уголовное дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным пресс-службы Следственного комитета Башкирии, 5 марта около 17.00 произошло обрушение потолочной плиты в одном из кабинетов одноэтажного здания филиала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Красная Башкирия», расположенного в деревне Самарское отделение совхоза. В момент обрушения уроки не проводились, в здании находился только технический персонал. Погибших и пострадавших нет.

«Следователями допрашиваются очевидцы, руководство и работники школы, а также администрации района и сельсовета, истребована и анализируется организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания. По результатам проведенного осмотра места происшествия планируется проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы предъявляемым строительным нормам и требованиям безопасности», — проинформировали в ведомстве.

Во время расследования лицам, ответственным за содержание и эксплуатацию здания школы, а также за обеспечение безопасности обучающихся при организации учебного процесса, будет дана правовая оценка.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СКР по РБ
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