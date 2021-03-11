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11 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Азат Бадранов предложил создать кафедры на базе крупных СМИ для обучения журналистов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Азат Бадранов предложил создать кафедры на базе крупных СМИ для обучения журналистов Фото: Валерий Шахов

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов предложил Союзу журналистов разработать совместно с БашГУ программу подготовки журналистов, где могли бы преподавать опытные журналисты-практики. Для оплаты таких преподавателей можно использовать гранты. Об этом Азат Бадранов рассказал в интервью порталу Уфа1.

По мнению вице-премьера, и после завершения гранта некоторые журналисты могут остаться преподавать для молодых кадров. Он также высказал идею о создании на базе крупных СМИ отдельных кафедр «практической журналистики».

«На самом деле я не предлагал создавать ни центра журналистики, ни центра компетенций для журналистов. Не понимаю, почему некоторые СМИ так услышали и приписали мне эти слова. На коллегии Агентства по печати и СМИ развернулась дискуссия о подготовке журналистов. Звучали разные мнения, что журналистом может стать каждый и специального образования здесь не нужно, и наоборот — что нужна специальная подготовка. Вместе с тем, все так или иначе критиковали факультет журналистики нашего БашГУ за отсутствие практикоориентированности. Уже после коллегии у меня возникла другая мысль: а что, если по примеру серьезных компаний и холдингов создать в БашГУ кафедру БСТ или кафедру «Башинформа» для подготовки теле- или текстовых журналистов?» — рассказал Азат Бадранов корреспонденту Уфа1.

Напомним, что дискуссия о подготовке журналистских кадров в Башкирии развернулась на прошедшей 2 марта коллегии Агентства по печати и средствам массовой информации. Редакторы крупных республиканских СМИ отмечали невысокий уровень подготовки выпускников, несоответствие его современным требованиям рынка. Среди преподавателей факультета журналистики мало тех, кто бы работал в конкурентных СМИ и обучал конкретным рыночным механизмам, приводящим к лидерству.

Сегодня же стало известно, что Союз журналистов Башкортостана организовал встречу студентов журфака БашГУ с редакциями республиканских газет, где перед ними выступили представители печатных СМИ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СМИ, журналисты
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