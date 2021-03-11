Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.03 ↓

EUR 87.95 ↑

11 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе нашли пропавшую 8 марта школьницу

ОБЩЕСТВО
Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе нашли пропавшую 8 марта школьницу Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе волонтеры в соцсетях сообщили о том, что поиски 15-летней школьницы завершились благополучно. Вечером 10 марта в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» появилась информация о том, что девочку нашли живой.

Подробностей о том, где несколько дней находилась школьница, нет.

Напомним, жительница Уфы 8 марта ушла из дома и пропала. В ее поисках были задействованы полицейские и добровольцы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: поиски пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прямо на работе задержали несколько сотрудников ГИБДД
В Башкортостане прямо на работе задержали несколько сотрудников Госавтоинспекции. Как сообщил агентству «Башинформ» источник в правоохранительных органах
В Башкирии введут штрафы за продажу детям зажигалок
В Башкортостане депутаты планируют рассмотреть в первом чтении проект закона, которым предлагается установить штрафы за нарушение ограничений в сфере роз
Глава УФСИН Башкирии сообщил о причинах ликвидации Стерлитамакской воспитательной колонии
В Башкортостане к концу 2021 года Стерлитамакская воспитательная колония будет ликвидирована. Учреждение, где содержатся 11 осужденных и работают более 1
На участках дороги «Уфа - Оренбург» ввели временное ограничение движения для всех машин
В Башкирии 10 марта с 12.00 ввели временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги общего пользования федеральног
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть