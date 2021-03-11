Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе нашли пропавшую 8 марта школьницу Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе волонтеры в соцсетях сообщили о том, что поиски 15-летней школьницы завершились благополучно. Вечером 10 марта в группе «Лиза Алерт. Башкортостан» появилась информация о том, что девочку нашли живой.

Подробностей о том, где несколько дней находилась школьница, нет.

Напомним, жительница Уфы 8 марта ушла из дома и пропала. В ее поисках были задействованы полицейские и добровольцы.