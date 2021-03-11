Коронавирус в Башкирии: Заболевших почти 30 тысяч; маски и самоизоляция для 65+ остаются

В Башкирии сняли некоторые ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. В Европе новая вспышка вируса.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Заболевших почти 30 тысяч. По данным Минздрава Башкирии, на 10 марта в регионе выявлено 29 922 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 132 человека пришлись на последние сутки. В стационарах республики проходят лечение 308 зараженных COVID-19 (сутками ранее – 270), из них 20 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 5 209 человек. С начала пандемии выписаны с выздоровлением 24,1 тысячи человек, 129 из них за минувшие сутки.

Еще два случая смерти от COVID-19 зарегистрировано в Башкирии за сутки. С начала пандемии умерли 305 заболевших коронавирусом. В России число смертей из-за коронавируса за сутки возросло на 466 против 336 днем ранее. Всего в стране от инфекции умерли 90 275 человек. Общее число зараженных в стране составляет 4 351 553 случая, из них новых — 9 079, это минимум с 1 октября 2020 года, следует из данных оперштаба.

Кино на 100%, но маски остаются. Впервые с весны 2020 года в Башкирии театрам, кинотеатрам и домам культуры разрешили заполнять свои залы на 100 процентов. Однако обязательную самоизоляцию для пожилых продлили до 25 марта. Такие решения были приняты на заседании антиковидного штаба республики 10 марта. Спортивные соревнования также можно проводить без ограничений по заполнению зрительских мест. При этом требования безопасности остаются неизменными. «Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Против отмены самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями выступили эксперты Минздрава и Роспотребнадзора, считая ситуацию для данных категорий пока опасной. Ранее Радий Хабиров заявил о необходимости увеличить долю вакцинируемых от ковида среди людей 65+.

Прививки от COVID-19 могут стать регулярными, так как коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус. Об этом в интервью ТАСС сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом массовая вакцинация детей не является необходимостью, так как они легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В то же время дети больше подвержены заражению новыми штаммами, которые сейчас распространяются в Европе, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

Новая вспышка вируса в Европе и Южной Америке. В мире снова растет заболеваемость коронавирусом, заявили в ВОЗ. Наиболее высокие темпы распространения болезни отмечаются в Бразилии: только за прошлую неделю здесь выявили 421 604 случая инфицирования — почти на 42,5 тыс. больше наивысших значений января. Также в стране зафиксирована рекордная с начала пандемии смертность: суточный прирост летальных исходов достиг 1 972 (всего 11,12 млн инфицированных – третье место в мире после Индии и США.)

Ситуация усугубляется и в Европе: в Чехии госпитализированы 1 780 тяжелобольных с коронавирусом — максимум с начала эпидемии. В стране действует строгий карантин. Наивысший с начала года суточный прирост новых случаев зафиксирован в Болгарии — 3,5 тысячи. В обеих странах проблемы с госпитализацией заболевших, мест не хватает. Высокая заболеваемость — 20 тыс. случаев заражения в сутки — отмечается во Франции и Италии, 15 тыс. — в Польше. Самые высокие показатели по количеству умерших от ковида в Великобритании (125 тыс.) и Италии (100,5 тыс.), сообщает ТАСС.