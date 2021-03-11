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11 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ближайшие дни морозы в Башкирии сохранятся

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В ближайшие дни морозы в Башкирии сохранятся Фото: автор

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится морозная погода, до минус 30 градусов, сообщили синоптики республики.

По данным Башгидромета, сегодня днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха днем — минус 13-18 градусов.

12 марта ночью по республике, днем местами пройдет небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 20-25 градусов, при прояснениях до 30 мороза. Днем теплее — минус 10-15 градусов.

13 марта в Башкирии будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 18-23 градуса, местами до 28 градусов мороза. Днем — минус 6-11 градусов.

 

Галина Бахшиева

Теги: погода
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