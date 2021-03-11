В ближайшие дни морозы в Башкирии сохранятся

13 марта в Башкирии будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный.

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится морозная погода, до минус 30 градусов, сообщили синоптики республики.

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