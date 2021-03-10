В Башкирии продлевают ограничение движения на трассах из-за ледяного дождя

Управление дорожного хозяйства Башкирии продолжает оповещать жителей и гостей республики о продлении ограничения движения на трассах. Ситуацию ухудшает сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь.

В частности, до 9 часов 11 марта введено временное ограничение движения для всех видов транспорта по участкам дорог Юлдыбаево — Акъяр — Сара (км 1+325 — км 25+400)(км 25+407 — км 68+578)(км 69+715 — км 80+589) и Акъяр — Большеабишево (км 0+000 — км 67+150).

Также из-за непогоды для большегрузов, пассажирских автобусов и такси введено ограничение на трассе Магнитогорск — Ира (км 102+000 — км 129+000).