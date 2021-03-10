Фото: администрация Уфы В Уфе 13 и 14 марта пройдут традиционные мясные ярмарки Фото: администрация Уфы

Традиционные мясные ярмарки выходного дня запланированы в Уфе 13 и 14 марта. Горожан ждут на нескольких площадках столицы Башкирии.

13 марта:

— на участке автодороги по ул. Правды, от ул. Таллинская до ул. Ухтомского в Демском районе;

— на площадке около домов по ул. Рабкоров, 3,5,7,20 в Кировском районе;

— на площадке по ул. Ахметова, 311 рядом со сквером «Волна» (вблизи ТК «Апрель») в Ленинском районе;

— на площади перед Дворцом спорта ул. Р.Зорге, 41 в Октябрьском районе;

— на площади им С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14 в Орджоникидзевском районе;

— на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21 в Советском районе.

14 марта:

— на площадке около домов по ул. Рабкоров, 3,5,7,20 в Кировском районе;

— на площади перед Дворцом спорта ул. Р.Зорге, 41 в Октябрьском районе;

— на площади им С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14 в Орджоникидзевском районе.

Работа ярмарок длится с 10 до 16 часов.