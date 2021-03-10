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10 марта Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии полностью перекрыли участок трассы Юлдыбаево - Акъяр - Сара

ОБЩЕСТВО

В Башкирии перекрыли часть трассы Юлдыбаево — Акъяр — Сара (км 1+325 — км 25+400) до 9 утра 11 марта. Об этом сообщили в ФКУ «Приуралье». Ограничение действует для всех транспортных средств.

Также временное ограничение до 22 часов введено на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак граница с Республикой Казахстан с 573 км по 694 км и для грузовиков свыше 12 тонн на трассе М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск" с 1548 км по 1871 км (от границы с Республикой Башкортостан в сторону Челябинской области).

 

ИА «Башинформ»

Теги: снегопад, ограничение движения
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