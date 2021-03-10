Фото: Олег Яровиков Окончательный прогноз весеннего половодья в Башкирии станет известен в конце марта Фото: Олег Яровиков

Власти Башкирии начали подготовку к весеннему половодью 2021 года. По словам вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова, окончательный прогноз «большой воды» станет известен к 25 марта. За неделю до этого будет проведен смотр сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС.

На заседании противопаводковой комиссии главы муниципалитетов и городов получили рекомендации о мероприятиях для безаварийного прохождения паводковых вод.

По данным пресс-службы регионального правительства, утверждена смета расходов, связанных с проведением противопаводковых мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Башкирии, утверждено закрепление членов республиканской противопаводковой комиссии за муниципальными районами и городскими округами.