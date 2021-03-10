Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ Глава УФСИН Башкирии сообщил о причинах ликвидации Стерлитамакской воспитательной колонии Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

В Башкортостане к концу 2021 года Стерлитамакская воспитательная колония будет ликвидирована. Учреждение, где содержатся 11 осужденных и работают более 100 сотрудников, пока функционирует в штатном режиме. О дальнейшей судьбе воспитанников и самой колонии в эксклюзивном интервью информационному агентству «Башинформ» рассказал руководитель УФСИН РФ по РБ Владислав Дзюба. Беседа состоялась в преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы — профессионального праздника сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (12 марта).

По его словам, до конца марта всех осужденных вывезут, и до 1 октября учреждение будет ликвидировано. На его месте будет участок колонии-поселения при исправительном учреждении на 150 мест — на 90 женщин и 60 мужчин. Изменится и количество личного состава учреждения.

«На данный момент мы прикреплены к Пермской воспитательной колонии. Воспитанники поедут в Пермь, — сообщил Владислав Дзюба. — Это вынужденная мера, так как колония не заполнена, пустует. В связи с гуманизацией произошли численные изменения: снизился и общий режим, и детские воспитательные колонии. И эта тенденция характерна не только для нашей республики».

На базе нового участка колонии-поселении планируется развернуть швейное производство.

11 осужденных Стерлитамакской воспитательной колонии в возрасте от 14 до 19 лет отбывают наказание по тяжким и особо тяжким статьям, в основном, это убийцы и насильники.

Как сообщало агентство «Башинформ», колонию в Стерлитамаке открыли в ноябре 1955 года на базе одного из лагерных отделений. Первым начальником стал майор Никанор Афанасьев. Несовершеннолетние осужденные работали на мебельном производстве. Мастерили табуретки, шифоньеры, столы, ящики, шкафы под руководством рабочих, оставшихся от прежней колонии. Кроме того, воспитанники работали на подсобном хозяйстве. В семидесятые годы были установлены производственные связи со станкостроительным заводом имени Ленина. В учреждении собирали электрошкафы для станков с программным управлением, в том числе и в экспортном исполнении, а также плунжерные насосы к вертикальным сверлильным станкам. Производство заработало на полную мощь, в две смены. Воспитанники получили возможность овладеть престижной профессией электромонтажника. Кроме того, они получали приличную зарплату. В учреждении изготавливали стеновые камни, тротуарную плитку, лодки и катамараны, декоративные бетонные заборы.