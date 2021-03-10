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Проблемный мост в Туймазах, который начали строить в 2018 году, будет сдан через год

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

Проблемный мост в Туймазах, который начали строить в 2018 году, будет сдан через год Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

Проблемный мост в Туймазах будет сдан в 2022 году, сообщает Центр управления республикой со ссылкой на Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Мостовой переход через реку Усень в микрорайоне «Восточный», связывающий город Туймазы с микрорайоном «Агиртамак» и прилегающими сельскими населенными пунктами, начали строить еще в 2018 году, писал «Башинформ». Спустя год выяснилось, что для его возведения требуются дополнительные работы, не указанные ранее в изначальной проектной документации. Соответственно необходимы и дополнительные средства.

После корректировки сметы и экспертиз вопрос, наконец, сдвинулся.

Как доложили 9 марта на совещании в Правительстве РБ представители Минтранса, данный объект включен в территориальный заказ. На строительство моста запланировано выделение 74 млн рублей. Из-за большой стоимости объекта финансирование разделено на два года (2021-2022), уточнили в ведомстве.

«Новый мост в Туймазах очень нужен. Микрорайон «Восточный» (по-другому — Агиртамак) — молодой, активно застраивается. Для полутора тысяч жителей — большое испытание ездить вокруг, по дороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. ЦУР будет следить за ходом строительства», — отметили в Управлении.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мост, строительство, ЦУР
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