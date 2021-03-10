Фото: Пресс-служба "Единой России" На трассе в Башкирии волонтеры кормят дальнобойщиков горячими обедами Фото: Пресс-служба "Единой России"

На трассах в Башкирии снова наблюдается непогода. Сильный буран и снежные заносы усложняют путь большегрузного транспорта. Добровольцы волонтерского центра «Наша забота» проехали от Межгорья до Инзера и раздали дальнобойщикам 23 горячих обеда. До вечера 10 марта активисты планируют раздать еще 14 наборов.

«Многие, кому была оказана помощь, — это водители из других регионов и даже других стран, которые впервые в нашей горной местности. Они предпочли ехать дальше в снегопад. Водители были удивлены и говорили, что такая приятная помощь оказана впервые за многие годы работы», — рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» города Межгорье Руслан Латыпов.