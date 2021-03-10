Фото: Валерий Шахов Более 100 тысяч жителей Башкирии привиты первым компонентом вакцины от COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В Башкирии первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты более 100 тысяч человек, вторым компонентом — свыше 45 тысяч человек. Такие данные по состоянию на 10 марта приводит республиканское Министерство здравоохранения.

Всего для вакцинации населения в Башкирию поступило около 122,6 тысячи доз антиковидной вакцины.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 128 пунктов вакцинации, включая мобильные.

На этой неделе в республику должна поступить очередная партия вакцины против коронавируса.

Как сообщал ранее «Башинформ», накануне Глава региона Радий Хабиров заявил о необходимости увеличить долю вакцинируемых среди населения 65 лет и старше.