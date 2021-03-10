Фото: Олег Яровиков Сразу на нескольких участках трасс в Башкирии прекращено движение транспорта Фото: Олег Яровиков

Сразу на нескольких участках трасс в Башкирии и Оренбургской области прекращено движение всех типов транспортных средств, сообщили в ФКУ Управления дороги «Приуралье».

Причина — неблагоприятные погодные условия: сильная метель, ограничение видимости, местами обильный снегопад.

Полностью прекращено движение транспорта на следующих участках:

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска «Орск») в Оренбургской области с 170 по 260 км, неподалеку от населенных пунктов: Краснощеково и Гай.

— М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск) в Оренбургской области с км 273+312 (транспортная развязка на Новотроицк) по км 288+000 (кольцевая развязка, поворот на Челябинск).

— Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с 573 по 694 км в Оренбургской области, неподалеку от населенных пунктов Шарлык, Буланово и Татарская Каргала.

— Р-240 Уфа — Оренбург с км 274+308 по км 316+902 в Башкирии и Оренбургской области, близ Новомурапталово, Октябрьское и Имангулово.

Кроме того, введен перерыв движения на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с км 206+000 по км 274+308 около Мелеуза, Кумертау и Новомурапталово.

Также введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовиков на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с км 125+000 по км 206+000 в Башкирии и Оренбургской области. Введенное ограничение движения действует около Стерлитамака, Салавата и Мелеуза.

Как сообщал ранее «Башинформ», по данным МЧС по Башкирии ночью 11 марта местами по республике ожидается метель при усилении ветра до 15-20 м/с, ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -18,-23 градуса, при прояснениях -25,-30, днем -13,-18.