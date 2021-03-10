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10 марта Среда

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В Уфе муфтии России и Узбекистана договорились укреплять сотрудничество на основе ислама

ОБЩЕСТВО
Фото: организаторы саммита

Фото: организаторы саммита

В Уфе 10 марта по договоренности между Центральным духовным управлением мусульман России и Управлением мусульман Узбекистана состоялся двусторонний онлайн-саммит муфтиев по вопросам сотрудничества на евразийском пространстве.

Как сообщили агентству «Башинформ» организаторы мероприятия, участники представили предложения и рекомендации по организации процесса взаимодействия между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана на 2021-2022 годы, а также идеи по созданию Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.

В саммите приняли участие Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ России, Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, муфтий Узбекистана, председатель Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов, ректор Российского исламского университета ЦДУМ России Артур Сулейманов. Вел мероприятие председатель Молодежной общественной организации «Интеллектуальный путь» Дмитрий Грачев.

Стороны обсудили основные положения проекта Соглашения о сотрудничестве, вопросы создания совместной двусторонней контактной группы по взаимодействию и приняли итоговую резолюцию.

«Участники саммита договорились укреплять и совершенствовать двусторонние связи и контакты между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана на основе традиционного для народов двух стран ислама, выраженного в мазхабе имама Абу Ханифа, нацеленные на взаимодействие и сотрудничество в деле продвижения на евразийском пространстве испытанных веками духовных ценностей ислама и образа жизни, основанного на его культурных традициях. Призвать Духовные управления мусульман стран-участниц СНГ выступить координаторами процессов взаимодействия и сотрудничества между религиозными, образовательными, научными и общественными организациями, объединениями и учреждениями стран-участниц СНГ в деле развития двусторонних и многосторонних отношений», — отметили в организаторы мероприятия.

Кроме того, было принято решение согласовать проект Соглашения между ЦДУМ России и Управлением мусульман Узбекистана, а затем официально его подписать. Также стороны поддержали идею создания Евразийской ассоциации содействия исламскому образованию.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ЦДУМ России, ислам, сотрудничество
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