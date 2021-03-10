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В Уфе рассказали о трех сценариях развития весеннего паводка

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе рассказали о трех сценариях развития весеннего паводка Фото: ИА «Башинформ»

Город Уфа расположен между двух рек и ежегодно испытывает паводковую нагрузку во время весеннего половодья. Согласно многолетнему мониторингу, данный период может проходить по трём сценариям:

— При минимальных уровнях подъёма воды в реках 330 — 660 см вода не выходит за пределы поймы, подтопления отсутствуют.

— При среднем уровне 700 — 800 см в зону подтопления попадают микрорайоны Дёмского, Ленинского и Кировского районов. В зону подтопления попадают дома и приусадебные участки жителей общим количеством 1 699 домов, в которых проживают 5 559 человек.

— При максимальных уровнях воды в реках – 850-990 см подтапливаются микрорайоны Дёмского, Ленинского, Кировского и Калининского районов. В зону подтопления попадают дома и приусадебные участки жителей общим количеством 2 186 домов, в которых проживают 7 275 человек.

В 2020 году был затоплен один дом в Кировском районе в микрорайоне Кооперативная поляна и подтоплено четыре жилых дома, 89 придомовых территорий и 443 участка в СНТ в Демском, Калининском, Кировском и Ленинском районах. При этом девять человек, в том числе один ребёнок, были размещены в пункте временного размещения.

По данным снегосъемок, представленным ФГБУ «Башкирское УГМС» на 28 февраля 2021 года, высота снежного покрова на реке Белой, включая реку Уфу, составляла 49 см, это на 7% ниже нормы, на реке Дёма – 44 см, что выше нормы на 19%. Запасы воды в снежном покрове на реке Белой, включая реку Уфу, составляют 103 мм, что ниже нормы на 20%, и на реке Дёма 110 мм, что выше нормы на 11%. Толщина льда на реках бассейна реки Белой составляет 30-65 см, при норме 45-80 см.

Точный масштаб весеннего поводка зависит не только от количества выпавшего снега, но и от погоды в апреле. Без резких оттепелей таяние снега будет идти постепенно, вода сможет уходить вниз по течению рек, что не приведет к большому и резкому подъему их уровней. В случае же резкого и сильного потепления, отток больших масс воды будет затруднен, что ведет к затоплению больших территорий. Именно по такому сценарию развивались самые мощные весенние паводки прошлых лет.

 

Сергей Николаев

Теги: паводок
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