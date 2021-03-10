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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Кумертау наградили работниц авиационного предприятия

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Кумертау

Фото: администрация Кумертау

Более полувека Кумертауское авиационное производственное предприятие выпускает многоцелевые вертолёты марки «Камов». Они эксплуатируются более чем в 30 странах (Россия, Южная Корея, Китай, Индия, Канада, Португалия, Австралия, Япония, Бразилия), участвуя в специальных миссиях по всему миру. Большой вклад в работу предприятия вносит женский коллектив. Накануне на заводе прошла торжественная церемония награждения, на которой свои заслуженные награды получили работницы предприятия.

Глава администрации Кумертау Олег Фролов и управляющий директор АО «КумАПП» Николай Фролов поздравили женщин с прошедшим праздником и вручили им госнаграды.

По словам руководителя предприятия, 2020 год завод завершил с очень хорошими результатами. Индекс производства составил 149%, выручка от реализации – 5,7 млрд рублей. В 2021 году предприятием планируется изготовить семь единиц новой вертолетной техники, провести ремонт и модернизацию 15 единиц вертолетов. Почетной грамотой республики были награждены маляр 5 разряда Виктория Ларькина, специалист по материально-техническому обеспечению 1 категории Лариса Кохова.

Звания «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан» были удостоены начальник бюро Татьяна Елистратова и начальник отделения 3D-моделирования и обработки заготовительно-штамповочной и выклеечной оснастки Гузель Кильсенбаева.

За многолетний добросовестный труд Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации были награждены: инженер-конструктор 2 категории Гульнара Еникеева, инженер по организации и нормированию труда 1 категории Антонина Муравьева, инженер-технолог 2 категории Антонина Шибина, инженер-конструктор 2 категории Ольга Медведева.

Еще 16 работниц завода получили почетные грамоты Минпрома Башкортостана, Госкорпорации «Ростех», холдинга «Вертолеты России» и администрации Кумертау.

 

ИА «Башинформ»

Теги: КумАПП
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